Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 106-ФЗ "О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года

Статья 1

Внести в статью 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1649; 2014, N 45, ст. 6151; 2016, N 27, ст. 4169; 2017, N 7, ст. 1030) следующие изменения:

1) часть 1 после слов "с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах," дополнить словами "хозяйственных товариществ и обществ с участием государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах,";

2) часть 2 после слов "органов местного самоуправления" дополнить словами ", иных объектов контроля";

3) часть 3 после слов "государственных гарантий Российской Федерации," дополнить словами "а также в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин