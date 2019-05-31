Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 106-ФЗ "О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 мая 2019 года
Одобрен Советом Федерации 22 мая 2019 года
Статья 1
Внести в статью 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1649; 2014, N 45, ст. 6151; 2016, N 27, ст. 4169; 2017, N 7, ст. 1030) следующие изменения:
1) часть 1 после слов "с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах," дополнить словами "хозяйственных товариществ и обществ с участием государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых компаний в их уставных (складочных) капиталах,";
2) часть 2 после слов "органов местного самоуправления" дополнить словами ", иных объектов контроля";
3) часть 3 после слов "государственных гарантий Российской Федерации," дополнить словами "а также в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета,".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В. Путин