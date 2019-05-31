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31.05.2019 15:05
Рубрика: В мире

Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность"

Текст: Денис Кабанов

Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность", сменив на этом посту Виталия Кличко. Такое решение было принято на съезде партии.

Порошенко обвинил США в недостаточной помощи на президентских выборах

Ранее партия называлась "Блок Петра Порошенко", но перед досрочными парламентскими выборами сменила название. Бывший президент, ранее заявлявший, что не уйдет из политики после поражения на президентских выборах, получил партбилет "Европейской солидарности" накануне.

Напомним, что 23 мая указ новоиспеченного президента Украины Владимира Зеленского досрочно прекратил полномочия депутатов и дал старт новой избирательной кампании. Выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему, где 225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 - по мажоритарной.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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