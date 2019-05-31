Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность", сменив на этом посту Виталия Кличко. Такое решение было принято на съезде партии.

Ранее партия называлась "Блок Петра Порошенко", но перед досрочными парламентскими выборами сменила название. Бывший президент, ранее заявлявший, что не уйдет из политики после поражения на президентских выборах, получил партбилет "Европейской солидарности" накануне.

Напомним, что 23 мая указ новоиспеченного президента Украины Владимира Зеленского досрочно прекратил полномочия депутатов и дал старт новой избирательной кампании. Выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему, где 225 депутатов избираются по пропорциональной системе и 225 - по мажоритарной.