Премьеры СНГ подписали пакет документов о сотрудничестве

Российская столица еще до конца текущего года примет в очередной раз премьер-министров Содружества Независимых государств. По предложению РФ очередное заседание Совета глав правительств СНГ намечено на 25 октября, сообщил в Ашхабаде исполнительный секретарь стран Содружества Сергей Лебедев.

В столице Туркменистана, информирует БЕЛТА, уже подписан пакет документов о развитии сотрудничества по итогам завершившегося здесь заседания Совета глав правительств СНГ. Соглашение о взаимодействии таможенных органов стран Содружества в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, по мнению участников встречи, должно обеспечить укрепление и развитие таможенного сотрудничества, создать правовые основания для обмена между таможенными органами практически важной информацией.

Кроме того, признано утратившим силу решение Совета глав правительств СНГ от 28 сентября 2001 года о правилах таможенного контроля за перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, так как их положения по сближению подходов в этой сфере в целом реализованы.

Главы правительств обсудили и подготовку проекта программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года, который будет нацелен на дальнейшее выполнение задач по эффективному построению инновационного пространства Содружества. Премьеры уделил внимание и координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств - участников СНГ.

Принятие соответствующего документа, констатируют наблюдатели, должно способствовать дальнейшему укреплению научного пространства Содружества, "повышению уровня конкурентоспособности научной сферы стран СНГ на мировом рынке, координации деятельности в области фундаментальных исследований для развития экономического потенциала государств-участников".

Поставлена в Ашхабаде подпись премьеров и под соглашением о сотрудничестве в области музейного дела. В его основу положены нормы, определяющие сохранность и своевременный возврат музейных предметов, реализацию совместных выставочных проектов и научных программ, сотрудничество в переподготовке и повышении квалификации музейных работников, реставрации и консервации музейных предметов, изготовление и обмен их электронными копиями.

Кроме того, принято решение о назначении полковника Жаната Сайполдаева из Казахстана первым заместителем руководителя Антитеррористического центра государств - участников СНГ.