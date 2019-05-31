Премией Паустовского наградили Михаила Сеславинского и Юрия Бондарева

Михаил Сеславинский был награжден почетным призом за "выдающиеся исследования российской книжной культуры", а Юрий Бондарев, один из последних учеников Паустовского в Литинституте, - "за выдающийся вклад в русскую литературу".

Председателем жюри премии стала приемная дочь Паустовского Галина Арбузова. Кстати, "Золотая роза" заметно отличается от своих "литературных коллег": у премии нет длинных и коротких списков, выдвиженцев и выдвижений, а также денежного приза. Жюри само выбирает лауреатов, которые, по его мнению, внесли огромный вклад в развитие отечественной литературы и обогатили ее. Победителей российской премии награждают дипломом с портретом К. Паустовского и особенной золотой розой - живым цветком, покрытым напылением золотого металла.