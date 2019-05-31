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31.05.2019 09:44
Рубрика: Власть

Президент Туркменистана подарил Медведеву щенка алабая

Текст: Владимир Кузьмин (Ашхабад)
Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Со встречи глав правительств СНГ, прошедшей в столице Туркменистана, премьер-министр Дмитрий Медведев вернулся хозяином алабая. Щенка главе российского правительства подарил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов.

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Утром туркменский лидер забрал премьера из гостиницы лично, причем приехал он за рулем раритетного ГАЗ-21 изумрудного цвета с белой крышей. После небольшой автомобильной прогулки по Ашхабаду они направились в резиденцию президента, где состоялся рабочий завтрак.

Там Дмитрия Медведева ждал еще один сюрприз. Бердымухамедов подарил председателю правительства России пятнистого алабая. Щенок сразу подошел к новому хозяину и улегся у него в ногах. "Хозяина нашел уже, хозяина узнал уже", - заметил президент.

Ответным подарком президенту Туркменистана стало раритетное издание "Архитектурные памятники Туркмении". Книга выпущена в 1939 году по случаю пятнадцатилетия образования Туркменской ССР. "Это в вашу библиотеку такой памятник исторический", - сказал Медведев.

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