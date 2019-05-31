Указ Президента Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 246 "О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством"

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 681 "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством" постановляю:

1. Присвоить имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, следующим аэропортам:

международному аэропорту Анадырь (Угольный) - имя Ю.С. Рытхэу;

международному аэропорту Анапа (Витязево) - имя В.К. Коккинаки;

международному аэропорту Архангельск (Талаги) - имя Ф.А. Абрамова;

международному аэропорту Астрахань (Нариманово) - имя Б.М. Кустодиева;

международному аэропорту Белгород - имя В.Г. Шухова;

международному аэропорту Благовещенск - (Игнатьево) - имя Н.Н. Муравьева-Амурского;

международному аэропорту Владивосток (Кневичи) - имя В.К. Арсеньева;

международному аэропорту Воронеж (Чертовицкое) - имя Петра I;

международному аэропорту Екатеринбург (Кольцово) - имя А.Н. Демидова;

международному аэропорту Казань - имя Г.М.Тукая;

международному аэропорту Калининград (Храброво) - имя императрицы Елизаветы Петровны;

международному аэропорту Калуга (Грабцево) - имя К.Э. Циолковского;

международному аэропорту Краснодар (Пашковский) - имя Екатерины II;

международному аэропорту Красноярск - имя Д.А. Хворостовского;

международному аэропорту Магадан (Сокол) - имя В.С. Высоцкого;

международному аэропорту Минеральные Воды - имя М.Ю. Лермонтова;

международному аэропорту Москва (Внуково) - имя А.Н. Туполева;

международному аэропорту Москва (Домодедово) - имя М.В. Ломоносова;

международному аэропорту Москва (Шереметьево) - имя А.С. Пушкина;

международному аэропорту Мурманск - имя Николая II;

международному аэропорту Нижневартовск - имя В.И. Муравленко;

международному аэропорту Нижнекамск (Бегишево) - имя Н.В. Лемаева;

международному аэропорту Нижний Новгород (Стригино) - имя В.П. Чкалова;

международному аэропорту Новосибирск (Толмачево) - имя А.И. Покрышкина;

аэропорту Новый Уренгой - имя И.М. Губкина;

аэропорту Норильск - имя Н.Н. Урванцева;

международному аэропорту Омск (Центральный) - имя Д.М. Карбышева;

аэропорту Пенза - имя В.Г. Белинского;

международному аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) - имя Витуса Беринга;

международному аэропорту Псков (Кресты) - имя княгини Ольги;

международному аэропорту Самара (Курумоч) - имя С.П. Королева;

международному аэропорту Симферополь - имя И.К. Айвазовского;

международному аэропорту Сочи (Адлер) - имя В.И. Севастьянова;

международному аэропорту Ставрополь (Шпаковское) - имя А.В. Суворова;

международному аэропорту Сургут - имя Ф.К. Салманова;

международному аэропорту Сыктывкар - имя П.А. Истомина;

международному аэропорту Томск (Богашево) - имя Н.И. Камова;

международному аэропорту Тюмень (Рощино) - имя Д.И. Менделеева;

международному аэропорту Уфа - имя Мустая Карима;

международному аэропорту Хабаровск (Новый) - имя Г.И. Невельского;

международному аэропорту Чебоксары - имя А.Г. Николаева;

международному аэропорту Челябинск (Баландино) - имя И.В. Курчатова;

международному аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово) - имя А.П. Чехова;

международному аэропорту Якутск - имя Платона Ойунского.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В.Путин