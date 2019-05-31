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31.05.2019 20:13
Рубрика: Власть

Путин дал поручения по льготной ипотеке

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин подписал поручения, касающиеся льготной ипотеки для семей с детьми и возможности льготной ипотеки для детей-инвалидов, а также увеличения квоты для иностранных студентов. Перечень опубликован на сайте Кремля.

К ноябрю кабмин должен внести поправки, направленные на совершенствование порядка предоставления льготных ипотечных кредитов семьям с детьми для приобретения или строительства жилья, в том числе с использованием средств маткапитала, имея в виду защиту прав на получение такого кредита при рождении второго и (или) последующих детей.

Фото: iStock
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Глава государства поручил кабмину рассмотреть вопрос целесообразности увеличения ежегодной квоты на образование иностранцев, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом - для реализации задачи по увеличению не менее чем в два раза количества иностранных вузов. А также о принятии мер по расширению возможностей для получения иностранными гражданами и соотечественниками, проживающим за рубежом, общего образования на русском языке в государствах СНГ.

Еще кабмину нужно рассмотреть вопросы о совершенствовании нормативно-правовой базы для более оперативного освоения бюджетных ассигнований на реализацию нацпроектов, о стимулировании привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры для организации отдыха и оздоровления детей, о возможности предоставления льготных ипотечных кредитов семьям, воспитывающим детей-инвалидов, о разработке механизмов, стимулирующих регистрацию в едином госреестре юридических лиц крупных производственных и иных организаций (центров прибыли) в регионах, где они осуществляют основную деятельность.

Президент также поручил правительству обеспечить анализ соблюдения регионами условий создания домохозяйств, оказывающих первую помощь, обратив внимание на недопустимость их создания вместо фельдшерско-акушерских пунктов.

Еще глава государства указал кабмину рассмотреть вопросы о совершенствовании правового регулирования деятельности малокомплектных образовательных организаций.

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