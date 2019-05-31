Путин согласился расширить проект социальной телефонной службы

Накануне Дня защиты детей президент Владимир Путин встретился с Уполномоченным при президенте по правам ребенка. Анна Кузнецова представила ежегодный доклад о ситуации с защитой прав детей в стране. Также речь шла о домах-интернатах и соцподдержке семей с детьми. Глава государства поддержал проект "Социальный навигатор".

Детский омбудсмен поблагодарила за закон об Уполномоченном по правам ребенка. "Он, конечно, добавил нам работы, но у нас появились новые инструменты", - сказала она. Это возможность обращения в Госдуму с мотивированными предложениями - уже несколько направлено. "Одно из них - как раз по совершенствованию помощи по маткапиталу семьям переселенцев. Эти предложения сейчас находятся в Государственной Думе на рассмотрении, потому что, к сожалению, некоторые семьи не могли воспользоваться в полной мере этим пособием, таким серьезным подспорьем в их жизни, потому что были неточности в формулировке. Мы предлагаем их устранить", - сказала Кузнецова. "И конечно, возможность участия в судах. Сейчас мы находимся в пяти процессах, один буквально на днях выиграли в Калининграде", - сообщила она.

Выросло число обращений, в этом году было рассмотрено свыше восьми тысяч. Стало больше обращений от несовершеннолетних - на 14,5%. "С одной стороны, это положительный сигнал, что дети доверяют и пишут нам. Мы сегодня открыты, и через социальные сети к нам можно обратиться, написать напрямую. Но это и тревожный сигнал о том, что дети сегодня не нашли тех взрослых, кто может услышать их проблемы", - заметила Уполномоченный по правам ребенка. "Однажды вообще ко мне целый класс пришел в кабинет. Их запрос был основной - поговорить и договориться с администрацией школы. Пришлось знакомиться у нас в кабинете. Сейчас конфликт исчерпан", - привела она пример.

Кузнецова рассказала о проекте подросткового кризисного центра в Башкирии. Туда могут обратиться как родители, так и дети. Такая работа совместно с созданием комплексной программы созидательного развития детства могла бы решить вопросы, в том числе и тревожные сигналы из общеобразовательных учреждений, считает она. Еще детский омбудсмен заметила, что по итогам мониторинга Рособрнадзора только 16,5% воспитательных программ соответствуют нормам.

В прошлом году начался мониторинг качества детства. "Буквально по каждому региону у нас по 100 критериям собран полный пакет и анализ", - сообщила Уполномоченный по правам ребенка. Проверка стартовала с детских домов-интернатов, где находятся дети-инвалиды, дети-сироты. "Это самая незащищенная категория детей, и для меня лично это лакмусовая бумажка вообще отношения региона к теме детства. Если не защищены даже они, то о чем мы тогда можем говорить", - сказала она.

К сожалению, нашлась масса нарушений. Кузнецова принесла материалы о детях, которые благодаря тому, что подключились доктора федеральных клиник, получили шанс на лучшее качество жизни. "Их многих можно вылечить, но, к сожалению, не оказанная вовремя медицинская помощь, отсутствие специалистов, которые могли бы реализовать их право на образование, на иные виды поддержки, не оставляют детям шансов", - посетовала она.

"Мы выявили, безусловно, грубейшие нарушения имущественных прав, иные вопросы, к сожалению, не решены, начиная с тяжелой обстановки и состояния материально-технической базы и заканчивая не использованным и не реализованным вовремя их правом на медицинскую поддержку. Многих из них можно вылечить, а многие из них могут найти семью в этом случае", - сказала Кузнецова и попросила поручить правительству решить вопрос с реформированием детских домов-интернатов. "Их у нас 109, там находятся 13 тысяч детей", - привела она цифры. "Мы не прекратим работу помощи каждому детскому дому-интернату в отдельности, потому что после того, как мы обнаруживаем нарушения, мы делаем все для того, чтобы проконтролировать, как они устранены", - заверила детский омбудсмен.

Последнее время на экранах ТВ часто говорят про случаи, когда родители оставляют детей. "Конечно, это нонсенс. Это совершенно из ряда вон выходящая ситуация, и каждый раз никто не может осознать: неужели на самом деле это может быть? - печалилась Кузнецова. - Мы внимательно изучали как эти ситуации, так и те, которые могут к этому привести. На самом деле ситуация социально запущенная, то есть когда неблагополучие уже дошло до крайней меры. А что этому причиной? К сожалению, отчасти это просто нехватка информации о том, какую помощь эта семья может получить".

Весь прошлый год шла работа над проектом, как решить задачу, которую президент поставил в Послании Федеральному Собранию: приблизить социальную помощь к человеку, чтобы не приходилось преодолевать бюрократические барьеры. "Мы разработали проект, который назвали "Социальный навигатор"", - рассказала Кузнецова. Создается единый телефонный номер, и все сигналы координаторы распределяют по ведомствам. "Не человек изучает всю структуру управления, департамента, социальную инфраструктуру региона, а это знают специальные люди, которые профессионально направляют человека, и не только направляют, но и получают обратную связь", - пояснила детский омбудсмен.

Кузнецова попросила, чтобы в этом году получилось охватить этим проектом не менее 10 пилотных регионов. "Разработана вся нормативная база, и сейчас у нас есть готовый инструмент, инновационный подход к управлению в социальной сфере, который дает обратную связь и человеку, и, самое главное, руководителю региона. Он чувствует, какие сигналы о социальной помощи приходят", - аргументировала она. "Хорошо. Согласен", - не возражал глава государства.