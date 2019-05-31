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Распродажа в GOG. Скидки до 90%, игру от авторов Myst отдают бесплатно

31.05.2019,  
11:30
Текст:  Богдан Бобров
Фото: GOG Фото: GOG
Фото: GOG

В магазине цифровой дистрибуции GOG.com стартовала летняя распродажа Summer Sale Festival. Скидки распространяются на более чем 2 тысячи игр и доходят до 90 процентов.

Одно из самых интересных предложений - легендарная BioShock Infinite в комплекте со всеми DLC, которая впервые продается без DRM-защиты. Ее цена составляет 509 рублей. Всю же трилогию, включая ремастеры первых двух частей, можно приобрести за 787 рублей.

Но даже для тех, кто просто "проходил мимо" и не собирался потратить ни копейки, держатели площадки приготовили специальный сюрприз.

Obduction - приключение-головоломка от первого лица в загадочном и полном тайн мире от авторов, приложивших руку к созданию культовой серии квестов Myst. Ее отдают бесплатно, но время на добавление проекта в библиотеку ограничено - осталось чуть более суток.

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Фестиваль скидок продлится до 17 июня.

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