Аудит подтвердил высокий уровень экоменеджмента Нововоронежской АЭС

Аудиторская группа ДЭКУЭС (DQS) посетила помещения цехов и отделов, ознакомилась с документацией и провела интервьюирование персонала. Проверена работа по оцениванию экологических рисков и реализации мероприятий по управлению идентифицированными рисками. В прошлом году было отмечено 5 потенциалов для улучшения, в связи с этим на НВ АЭС проведена большая работа, в частности; разработаны матрицы рисков, проработана процедура по улучшению обращения с отходами производства и потребления, проведено обучение ответственных по этому направлению. Также в прошлом году вступила в аудит 4-очередь НВ АЭС (энергоблок №6). Для улучшения процедур проведения аудитов-проверок был разработан новый документ "Порядок проведения аудитов, проверок и дней безопасности". Это положительная практика, которая также подтверждена аудитом.
"Посмотрели результаты годовой работы предприятия, все рекомендации услышаны, улучшены тенденции развития. Международные нормы постоянно пересматриваются, на систему экологического менеджмента необходимо смотреть шире, сейчас системы адаптируются ближе к качеству, экологии, охране труда. Включён менеджмент рисков, для такого предприятия как АЭС это очень важно", - отметила руководитель группы, международный аудитор ДЭКУЭС Елена Ильина.
Система экологического менеджмента была введена на НВ АЭС в 2009 году. С тех пор стандарты неоднократно изменялись и усовершенствовались. НВ АЭС всегда успешно доказывала своё соответствие всем видам международных и отечественных стандартов.
Справка.
ДЭКУЭС (DQS) - транснациональный холдинг, головной офис которого находится во Франкфурте на Майне, является материнской компанией международных предприятий DQS Gruppe. DQS занимается проведением экспертиз всех видов бизнес-процессов и сертификацией систем менеджмента.
Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.
Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 работает в штатном режиме после проведения масштабной модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включён в сеть 1 мая 2019 года.