Аудит подтвердил высокий уровень экоменеджмента Нововоронежской АЭС

Новости

Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей 16:33
"Большие гастроли" в Калининграде откроет московский Театр Пушкина 16:27
Вышел русский трейлер гангстерского кинокомикса с Элизабет Мосс 16:25
Россия расширила черный список представителей ЕС 16:19
Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области 16:11
Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата 16:06
Вышел трейлер сериала по "Темному кристаллу" - с Марком Хэмиллом 15:55
Кардиолог назвал главную пользу черники для здоровья 15:50
В Петербурге арестована женщина, бросившая умирать свою дочь 15:42
Писателю Юрию Бондареву вручили "Золотую розу" 15:40
Какие фильмы с Каннского кинофестиваля покажут на "Лiстападе" 15:40
Глава Федеральной палаты адвокатов назвал ключевую задачу для отрасли 15:38
Почти половина россиян выступили против редких имен для своих детей 15:36
В Новороссийске арестованы участники скандальной фотосессии 15:30
Появились первые фото лечащегося от алкоголизма Кита Харингтона 15:27
В Петербурге появился единый проездной на метро и электричку 15:25
В Петербурге появится сине-бело-голубое мороженое "Вкус Зенита" 15:23
КС РФ обязал лесозаготовителей оплачивать ущерб животному миру 15:17
Жившая по паспорту СССР омичка восстановила права на квартиру 15:17
Волочкова заявила, что выступит на карнавале в Анапе бесплатно 15:14
Жительница Воронежа выжила после падения с 8 этажа в лифте 15:11
Инспекторы-роллеры будут следить за парковками в Москве 15:06
Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" 15:05
Готовившего теракт курсанта военной академии признали невменяемым 14:55
Калининградский поезд поменяет вокзал прибытия в Санкт-Петербурге 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
31.05.2019 15:40
Проект: В регионах

Аудит подтвердил высокий уровень экоменеджмента Нововоронежской АЭС

На Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) завершился аудит системы экологического менеджмента (СЭМ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Это подтверждение действия выданных в прошлом году сертификатов соответствия требованиям. За 4 дня на соответствие требованиям стандартов проверена деятельность 17 подразделений НВ АЭС.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Аудиторская группа ДЭКУЭС (DQS) посетила помещения цехов и отделов, ознакомилась с документацией и провела интервьюирование персонала. Проверена работа по оцениванию экологических рисков и реализации мероприятий по управлению идентифицированными рисками. В прошлом году было отмечено 5 потенциалов для улучшения, в связи с этим на НВ АЭС проведена большая работа, в частности; разработаны матрицы рисков, проработана процедура по улучшению обращения с отходами производства и потребления, проведено обучение ответственных по этому направлению. Также в прошлом году вступила в аудит 4-очередь НВ АЭС (энергоблок №6). Для улучшения процедур проведения аудитов-проверок был разработан новый документ "Порядок проведения аудитов, проверок и дней безопасности". Это положительная практика, которая также подтверждена аудитом.

Фото: Нововоронежская АЭС

"Посмотрели результаты годовой работы предприятия, все рекомендации услышаны, улучшены тенденции развития. Международные нормы постоянно пересматриваются, на систему экологического менеджмента необходимо смотреть шире, сейчас системы адаптируются ближе к качеству, экологии, охране труда. Включён менеджмент рисков, для такого предприятия как АЭС это очень важно", - отметила руководитель группы, международный аудитор ДЭКУЭС Елена Ильина.

Система экологического менеджмента была введена на НВ АЭС в 2009 году. С тех пор стандарты неоднократно изменялись и усовершенствовались. НВ АЭС всегда успешно доказывала своё соответствие всем видам международных и отечественных стандартов.

Фото: Нововоронежская АЭС

Справка.

ДЭКУЭС (DQS) - транснациональный холдинг, головной офис которого находится во Франкфурте на Майне, является материнской компанией международных предприятий DQS Gruppe. DQS занимается проведением экспертиз всех видов бизнес-процессов и сертификацией систем менеджмента.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.
Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 работает в штатном режиме после проведения масштабной модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включён в сеть 1 мая 2019 года.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам сократят новогодние каникулы
Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата
Песков назвал условия встречи "нормандской четверки"
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур