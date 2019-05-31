Два человека погибли в ДТП с фурами на трассе "Дон" под Воронежем

Три большегруза столкнулись утром 31 мая на федеральной автомагистрали "Дон" в Павловском районе Воронежской области. Водители двух фур получили тяжелые травмы и позже скончались в больнице.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по региону, ДТП с грузовиками произошло около четырех часов утра на 670 километре трассы:

- Водитель Renault с государственными регистрационными знаками Белгородской области, двигаясь в южном направлении, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с MAN под управлением 49-летнего жителя Ростовской области и Volvo, за рулем которого находился 47-летний житель Краснодарского края.

Личность покойного мужчины, по чьей вине произошла трагедия, сейчас устанавливают.

На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД по Павловскому району и сотрудники областной дорожно-патрульной службы.

Движение на указанном участке магистрали временно осуществляется по одной полосе в реверсном режиме, отмечают в полиции.