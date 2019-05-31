Границы нацпарка "Лосиный остров" могут изменить ради железной дороги

Проработать возможность изменения границ парка "Лосиный Остров" для строительства одного из московских центральных диаметров (МЦД), который соединит Пушкино с Домодедово, поручил вице-премьер, курирующий вопросы транспорта, Максим Акимов.

Распоряжение появилось по итогам совещания, где обсуждалось развитие транспортной инфраструктуры Московской области и реализации программы развития Московского железнодорожного узла, которое прошло под руководством Максима Акимова в середине мая.

"Лосиный остров" - один из первых национальных парков в нашей стране. Он был создан в 1983 году. "Лосиный остров" находится на территории Москвы и Московской области и является особо охраняемой территорией федерального значения.