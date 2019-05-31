Инспекторы-роллеры будут следить за парковками в Москве

На улицах столицы за парковками начали следить инспекторы на роликовых коньках. Помимо форменной одежды и коньков сотрудникам выдается защитная амуниция.

Как рассказали в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП), у новых сотрудников такие же функции, как и у пеших инспекторов: они следят за оплатой парковки, нарушениями, состоянием разметки и дорожных знаков. Также инспекторы-роллеры могут ответить на любые вопросы водителей по тарифам и зонам платной парковки.

В АМПП считают, что так инспекторы смогут быстрее передвигаться по городу - за смену они "проходят" по 25 километров, в то же время сотрудники на роликах простимулируют других горожан к здоровому образу жизни. Если эксперимент признают удачным, количество инспекторов-роллеров увеличат.