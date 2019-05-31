Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне

Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.

Костер за 400 тысяч рублей

Прежде всего, за несоблюдение противопожарных требований. В жаркое время года это особенно актуально.

Например, необходимо следовать запретам на костры для сжигания мусора на участках, на пал сухой травы, регулярно вводимые на время жары. Штрафы для граждан за нарушение требований пожарной безопасности могут достигать четырех тысяч рублей, а для юридических лиц - до 400 тысяч.

Если нарушение стало причиной пожара, в результате которого было повреждено или уничтожено чужое имущество или нанесен вред здоровью человека, на гражданина, допустившего такое нарушение, может быть наложен штраф до пяти тысяч рублей. Для юридического лица установлена предельная величина аналогичного штрафа в 400 тысяч рублей.

Где жарить шашлык

Что касается костров для приготовления излюбленного дачного лакомства - шашлыков, то если в регионе введен противопожарный режим, то их нельзя разводить.

А если обстановка нормальная, то костер у себя на даче можно разжигать не ближе, чем в 50 метрах от дома. Если площадь участка не позволяет, надо использовать мангал, его можно установить в пяти метрах от дома.

Не рекомендуется размещать мангал вблизи легковоспламеняющихся предметов (сухой травы, дров), а также вплотную к какой-либо опоре - забору, стене хозяйственной постройки, беседке. Нельзя также располагать жаровню под свисающими ветками деревьев.

Мангал лучше расположить так, чтобы дым и пепел не сдувало на дома и постройки соседей. Поскольку ветер не отличается постоянством, надо лишь устроить защитный экран или специальный навес над мангалом. На дачных участках запрещено для розжига применять горючие, легковоспламеняющиеся жидкости. После приготовления шашлыка оставшийся жар в мангале следует тщательно затушить.

Датчик, бочка и огнетушитель

Председатель Союза дачников Подмосковье Никита Чаплин рекомендует купить огнетушители на каждый этаж в доме, а также в баню, гараж, мастерскую.

"Установите в кухне датчик пожарной сигнализации, работающий автономно от обычной батарейки. При повышении температуры датчик сработает: звук тревоги вы услышите, находясь даже на соседнем участке. Стоимость датчика - около 500 рублей. На улице следует предусмотреть запас воды - минимум 200 литров в обычной бочке", - добавляет Чаплин.

Туалет - не меньше 8-12 метров

Много нарушений в частном секторе по градостроительным нормам. Как отмечают в Кадастровой палате, необходимо соблюдать минимальные расстояния между различными строениями на соседних участках, которые варьируются и зависят от материалов, использованных при строительстве.

Такой подход обусловлен также соображениями противопожарной безопасности. Так, например, расстояние между домами, построенными из бетона, должно быть не менее шести метров. От жилого дома до забора следует выдерживать как минимум три метра. Хозпостройки возводят не ближе, чем в метре от забора.

Отдельно надо сказать о требованиях к обустройству дачных туалетов. Например, расстояние от жилого помещения до душа, уборной или бани должно быть не менее 12 метров, а от туалета до колодца - от 8 метров. Кроме того, требуется предусмотреть его полную изоляцию от подземных вод и плодородной почвы. Нарушение требований к организации дачного туалета может повлечь за собой штраф до пяти тысяч рублей.

"Приведенные в пример требования - логичное следствие стремления снизить риски для жизни и здоровья дачников. Действительно, попадание отходов жизнедеятельности в почву загрязняет грунтовые воды, наполняющие колодец", - уточняют в Кадастровой палате.

Чужая земля

Еще одной проблемой садовых и огородных товариществ являются попытки захвата в личную собственность земель общего пользования.

Результатом подобных действий становится сужение проездов, перекрытие свободного доступа к озеру или пруду, площадкам для проведения собраний или отдыха. По 85 статье Земельного кодекса РФ земли общественного пользования могут входить в состав различных территориальных зон, но ни в каком случае не подлежат приватизации.

Самовольный захват такой территории является административным правонарушением. Величина штрафа за него определяется как процент от кадастровой стоимости участка, но составляет не менее пяти тысяч рублей.