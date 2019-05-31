Новости

ООН будет защищать дипломатический статус россиянина Краснощекова 20:39
На Среднем Урале сошли с рельсов 16 вагонов с рудой 20:38
Многодетных москвичей стало в два раза больше 20:25
Путин дал поручения по льготной ипотеке 20:13
Обновленная Mazda CX-5 добралась до российских дилеров 20:04
В Вологде арестовали приемную мать до смерти избитого мальчика 19:54
НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова 19:49
В ХМАО произошел разлив почти шести тонн нефтепродуктов 19:45
Румас предложил сформировать полноценную зону свободной торговли в СНГ 19:41
Косово угрожает Европе референдумом 19:30
В МИД РФ предупредили Приштину о последствиях недружественных акций 19:21
Mercedes отзывает из России 330 автомобилей из-за проблем с освещением 19:13
Депутаты и деятели культуры обсудили ограничения в сфере кино 19:11
Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена 19:00
В Раде обвинили Зеленского в намерении отказаться от украинизации 18:50
МЭР предложило список поставщиков угля и нефтепродуктов на Украину 18:45
Россиянка Кудерметова проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос" 18:33
Белорусские сенаторы поддержали декреты о мерах по борьбе с коррупцией 18:11
"Бран Старк": такой финал "Игры престолов" - идея Джорджа Мартина 17:50
Энциклопедия "Янка Купала" получила Гран-при конкурса стран СНГ 17:45
На дне Мексиканского залива обнаружен "корабль-призрак" 17:40
В Египте раскопали древнейший христианский храм 17:39
Начато расследование по обвинению Порошенко в попытке захвата власти 17:34
Владимир Чагин раскрыл секрет успеха в авторалли 17:30
Петербургские ученые открыли хищные бактерии-паразиты 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
31.05.2019 20:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Многодетных москвичей стало в два раза больше

Текст: Сергей Бабкин

За последние годы многодетных семей в Москве стало в два раза больше. Об этом мэр Сергей Собянин заявил на торжественной церемонии вручения ордена "Родительская слава".

"С одной стороны, это не может не радовать, - сказал Собянин. - С другой, налагает на нас дополнительные обязательства. Нужно оказывать таким семьям поддержку, строить новые детские сады, создавать благоустроенные общественные пространства".

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Денис Гришкин
Собянин: За 7 лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза

Многодетные семьи - гордость Москвы, подчеркнул глава города. Например, в доме Алексея Зайцева и Татьяны Бояринцевой воспитываются сразу девять ребят. Родители - организаторы церковного хора, вместе с ними поют и дети. Воспитание в этой семье - в лучших традициях русского христианства.

"Мы гордимся, что живем в Москве, - признался еще один лауреат, Александр Лиханов. - Надеюсь, наши парки и фестивали станут еще более привлекательными для горожан". Александр и его жена Елена знают о благоустройстве столицы многое, так как сами работают в городских организациях. И при этом успевают уделять большое внимание каждому из четверых детей. Старший сын Вячеслав стал студентом МГУ, уже многого достиг и в учебе, и в спорте.

Создание и укрепление многодетной семьи Собянин назвал настоящим подвигом. Как отметил мэр, город продолжит поддержку всех москвичей, кто решил посвятить свою жизнь исконным семейным ценностям.

Общество Семья и дети Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам сократят новогодние каникулы
Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата
Песков назвал условия встречи "нормандской четверки"
Россия расширила черный список представителей ЕС
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии