Многодетных москвичей стало в два раза больше

За последние годы многодетных семей в Москве стало в два раза больше. Об этом мэр Сергей Собянин заявил на торжественной церемонии вручения ордена "Родительская слава".

"С одной стороны, это не может не радовать, - сказал Собянин. - С другой, налагает на нас дополнительные обязательства. Нужно оказывать таким семьям поддержку, строить новые детские сады, создавать благоустроенные общественные пространства".

Многодетные семьи - гордость Москвы, подчеркнул глава города. Например, в доме Алексея Зайцева и Татьяны Бояринцевой воспитываются сразу девять ребят. Родители - организаторы церковного хора, вместе с ними поют и дети. Воспитание в этой семье - в лучших традициях русского христианства.

"Мы гордимся, что живем в Москве, - признался еще один лауреат, Александр Лиханов. - Надеюсь, наши парки и фестивали станут еще более привлекательными для горожан". Александр и его жена Елена знают о благоустройстве столицы многое, так как сами работают в городских организациях. И при этом успевают уделять большое внимание каждому из четверых детей. Старший сын Вячеслав стал студентом МГУ, уже многого достиг и в учебе, и в спорте.

Создание и укрепление многодетной семьи Собянин назвал настоящим подвигом. Как отметил мэр, город продолжит поддержку всех москвичей, кто решил посвятить свою жизнь исконным семейным ценностям.