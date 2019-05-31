На Нововоронежской АЭС создали окончательную схему выдачи мощностей

Завершено создание схемы выдачи мощности инновационных энергоблоков Нововоронежской АЭС.

С пуском энергоблока №2 НВАЭС-2 появилась возможность создать окончательную схему выдачи мощности инновационных энергоблоков Нововоронежской АЭС в единую энергосистему страны. Все основные работы по ее созданию завершила "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"). Построены три воздушные линии общей протяжённостью 449 км: "Донская - Бутурлиновка", "Донская - Старый Оскол", "Донская - Елецкая". Реконструировано пять действующих ЛЭП, расширены подстанции 500кВ в Белгородской и Липецкой областях. Построен новый центр питания Воронежской области - подстанция 220кВ "Бутурлиновка", проведена модернизация систем и оборудования.

Общая стоимость проекта 19 миллиардов рублей. Установлено самое современное силовое оборудование, многогранные опоры повышенной износоустойчивости на линии электропередач. На подстанции "Бутурлиновка" впервые включен в работу новейший отечественный трансформатор.

"Теперь мы даем свободные мощности в Воронежскую область, раньше у нас в энергоснабжении нуждались Бутурлиновка и Россошь. Теперь его хватит не только для населения, но и для развития любого производства", - отметил директор филиала ФСК ЕЭС Верхне-Донское предприятие Магистральных электрических сетей Юрий Иванов.

Нововоронежская АЭС обеспечивает электроэнергией Центрально-Черноземный регион с населением более 2,3 миллиона человек. С вводом новейших энергоблоков бюджет Воронежской области в 2020 году получит миллиард рублей налогов на имущество.

Фото: Нововоронежская АЭС

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 работает в штатном режиме после проведения масштабной модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. 1 мая 2019 года энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть.