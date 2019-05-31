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31.05.2019 11:38
Проект: В регионах

На Нововоронежской АЭС создали окончательную схему выдачи мощностей

Завершено создание схемы выдачи мощности инновационных энергоблоков Нововоронежской АЭС.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

С пуском энергоблока №2 НВАЭС-2 появилась возможность создать окончательную схему выдачи мощности инновационных энергоблоков Нововоронежской АЭС в единую энергосистему страны. Все основные работы по ее созданию завершила "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ПАО "ФСК ЕЭС"). Построены три воздушные линии общей протяжённостью 449 км: "Донская - Бутурлиновка", "Донская - Старый Оскол", "Донская - Елецкая". Реконструировано пять действующих ЛЭП, расширены подстанции 500кВ в Белгородской и Липецкой областях. Построен новый центр питания Воронежской области - подстанция 220кВ "Бутурлиновка", проведена модернизация систем и оборудования.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС стала лучшим промышленным предприятием региона

Общая стоимость проекта 19 миллиардов рублей. Установлено самое современное силовое оборудование, многогранные опоры повышенной износоустойчивости на линии электропередач. На подстанции "Бутурлиновка" впервые включен в работу новейший отечественный трансформатор.

"Теперь мы даем свободные мощности в Воронежскую область, раньше у нас в энергоснабжении нуждались Бутурлиновка и Россошь. Теперь его хватит не только для населения, но и для развития любого производства", - отметил директор филиала ФСК ЕЭС Верхне-Донское предприятие Магистральных электрических сетей Юрий Иванов.

Нововоронежская АЭС обеспечивает электроэнергией Центрально-Черноземный регион с населением более 2,3 миллиона человек. С вводом новейших энергоблоков бюджет Воронежской области в 2020 году получит миллиард рублей налогов на имущество.

Фото: Нововоронежская АЭС

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 работает в штатном режиме после проведения масштабной модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. 1 мая 2019 года энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть.

Фото: Нововоронежская АЭС
Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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