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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Накануне выходных в столице будет дождливо

Текст: Ирина Огилько

В столичном регионе в пятницу возможны кратковременные осадки с грозами и усилением ветра. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, погода будет преимущественно пасмурной, воздух прогреется в дневные часы до +24 в Москве и до +25 по области. Ветер в порывах может усилиться до 15 м/с. Атмосферное давление останется высоким - 750 мм рт ст.

В дневные часы не исключено ухудшение погоды, которое вызовет ощущение духоты, содержание кислорода станет ниже. Основные осадки ожидаются во второй половине дня.

Кстати: все в том же 2007 году (на этой неделе почти все дневные рекорды случились в этом году) в последний день мая воздух прогрелся до +31,7. А в 1916 году на термометре в утренние часы было -0,8.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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