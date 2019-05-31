СК подтвердил задержание главы Раменского района

Информацию о задержании главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова подтвердили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Кулакова задержал во время допроса следователь первого управления по расследованию особо важных дел. Против теперь уже бывшего главы (Кулаков недавно ушел в отставку) возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ -"Убийство". По версии СК, Кулаков расправился со своей 39-летней знакомой в ее автомобиле ночью 2 мая. После содеянного, как считают следователи, подозреваемый немедленно скрылся.

Ранее информагентства сообщали, что речь идет об убийстве 39-летней Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя Общественной палаты района. Мотивом послужила ссора личного характера. По предварительным данным, общественницу задушили. Скоро Андрей Кулаков предстанет перед судом, ему изберут меру пресечения.