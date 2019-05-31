В Москве пройдет VII форум вузов "Глобальная конкурентоспособность"

5 июня 2019 года в Москве пройдет VII Международный форум ведущих вузов "Глобальная конкурентоспособность". На нем впервые будет представлен рейтинг лучших вузов России в сфере информационных технологий, который впервые составили организаторы форума - агентство RAEX. Также пройдет презентация восьмого ежегодного рейтинга ведущих вузов России

В форуме будут участвовать 300 делегатов: руководители ведущих университетов России, представители профильных ведомств, члены международной ассоциации IREG Observatory, составители рейтингов, представители академического и экспертного сообщества, компаний-работодателей. На форуме обсудят, как цифровизация изменит образовательную среду и как формируются репутация и конкурентоспособность университета. Также эксперты расскажут о перспективных форматах взаимодействия со школами.

Кроме того, на форуме планируется провести сессию, посвященную новому поколению абитуриентов, уровню их подготовки и жизненным ориентирам, а также вопросу, насколько университеты готовы меняться ради новых потребностей молодежи.

По итогам рейтинга 100 лучших вузов состоится церемония награждения высших учебных заведений и персон, которые внесли значительный вклад в развитие образования в России.