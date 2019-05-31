Новости

"Бран Старк": такой финал "Игры престолов" - идея Джорджа Мартина 17:50
Энциклопедия "Янка Купала" получила Гран-при конкурса стран СНГ 17:45
На дне Мексиканского залива обнаружен "корабль-призрак" 17:40
В Египте раскопали древнейший христианский храм 17:39
Начато расследование по обвинению Порошенко в попытке захвата власти 17:34
Владимир Чагин раскрыл секрет успеха в авторалли 17:30
В Кремле рассказали об уменьшении количества иноагентов в России 17:24
Петербургские ученые открыли хищные бактерии-паразиты 17:11
В Сочи полицейский получил три года колонии за разглашение гостайны 17:07
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор Новодевичьего монастыря 17:07
IcePod поймал гравитационный сигнал из глубин Антарктиды 17:03
ФСИН: Осужденным матерям разрешат жить в колониях с детьми 17:02
Умер джазмен Леон Редбоун 17:00
Сенаторы поддержали декреты по борьбе с коррупцией и курением в Беларуси 17:00
В администрации Зеленского не поддержали идею о необходимости договариваться с РФ 16:50
В Москве пройдет VII форум вузов "Глобальная конкурентоспособность" 16:45
Васильева: Школы могут сами выбрать шестидневную или пятидневную неделю 16:45
Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей 16:33
"Большие гастроли" в Калининграде откроет московский Театр Пушкина 16:27
Вышел русский трейлер гангстерского кинокомикса с Элизабет Мосс 16:25
Россия расширила черный список представителей ЕС 16:19
Суд оставил под стражей и.о главы УФНС по Ростовской области 16:11
Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата 16:06
Вышел трейлер сериала по "Темному кристаллу" - с Марком Хэмиллом 15:55
Кардиолог назвал главную пользу черники для здоровья 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
31.05.2019 16:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве пройдет VII форум вузов "Глобальная конкурентоспособность"

5 июня 2019 года в Москве пройдет VII Международный форум ведущих вузов "Глобальная конкурентоспособность". На нем впервые будет представлен рейтинг лучших вузов России в сфере информационных технологий, который впервые составили организаторы форума - агентство RAEX. Также пройдет презентация восьмого ежегодного рейтинга ведущих вузов России

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Как выбрать правильную профессию и вуз

В форуме будут участвовать 300 делегатов: руководители ведущих университетов России, представители профильных ведомств, члены международной ассоциации IREG Observatory, составители рейтингов, представители академического и экспертного сообщества, компаний-работодателей. На форуме обсудят, как цифровизация изменит образовательную среду и как формируются репутация и конкурентоспособность университета. Также эксперты расскажут о перспективных форматах взаимодействия со школами.

Кроме того, на форуме планируется провести сессию, посвященную новому поколению абитуриентов, уровню их подготовки и жизненным ориентирам, а также вопросу, насколько университеты готовы меняться ради новых потребностей молодежи.

По итогам рейтинга 100 лучших вузов состоится церемония награждения высших учебных заведений и персон, которые внесли значительный вклад в развитие образования в России.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам сократят новогодние каникулы
Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата
Песков назвал условия встречи "нормандской четверки"
Россия расширила черный список представителей ЕС
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии