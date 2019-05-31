В Москве у чемпиона по тхэквондо отобрали 12 миллионов

Прославленного бойца тхэквондо Сергея Чмуля похитили бандиты. Как передает ТАСС, злоумышленники отобрали у него 12 миллионов рублей.

По предварительным данным, к чемпиону Европы и России в его московскую квартиру явились двое мужчин. Под надуманным предлогом они выманили его из дома на улице Плющева, а затем похитили. Спортсмена отвезли на северо-восток мегаполиса. Там вооруженные преступники стали требовать за освобождение 12 миллионов рублей. Пленника ранили ножом, и ему пришлось подписать банковские документы.

Когда преступники ушли, спортсмену удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы. К тому моменту вымогатели списали деньги со счетов фирмы бойца. Подозреваемые были задержаны. ГСУ СК по Москве возбудил уголовное дело о похищении человека и вымогательстве.