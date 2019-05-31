В Смоленской области ФСБ не дала вывезти за границу бивни мамонта

В Смоленской области правоохранительные органы не позволили вывезти из России бивни мамонтов возрастом не менее 10 тысяч лет. Возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники УГИБДД по Смоленской области на трассе Москва-Минск остановили грузовик, ехавший в Белоруссию. В ходе досмотра груза обнаружилось, что вывезти пытаются бивни мамонта - как целиком, так и фрагменты. Всего в кузове оказались шестьдесят мешков особо ценных палеонтологических материалов, на вывоз которых требуются особые разрешения.

- По предварительной информации, палеонтологические материалы были добыты в Якутии. Разрешительные документы Министерства культуры Российской Федерации на вывоз культурных ценностей, а также заключение аттестованного эксперта Министерства культуры о принадлежности бивней мамонта и их фрагментов к культурными ценностями у водителя отсутствовали, - пояснила Ирина Волк.

Ценность груза подтвердила палеонтологическая судебная экспертиза. Оказалось, что два бивня и три фрагмента представляют особую культурную ценность. Их стоимость - не менее 650 тысяч рублей.

Управлением ФСБ по региону возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов". Организаторы контрабанды устанавливаются.