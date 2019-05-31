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31.05.2019 10:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Смоленской области ФСБ не дала вывезти за границу бивни мамонта

Текст: Елена Шулепова (Смоленск)

В Смоленской области правоохранительные органы не позволили вывезти из России бивни мамонтов возрастом не менее 10 тысяч лет. Возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Фото: iStock
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Сотрудники УГИБДД по Смоленской области на трассе Москва-Минск остановили грузовик, ехавший в Белоруссию. В ходе досмотра груза обнаружилось, что вывезти пытаются бивни мамонта - как целиком, так и фрагменты. Всего в кузове оказались шестьдесят мешков особо ценных палеонтологических материалов, на вывоз которых требуются особые разрешения.

- По предварительной информации, палеонтологические материалы были добыты в Якутии. Разрешительные документы Министерства культуры Российской Федерации на вывоз культурных ценностей, а также заключение аттестованного эксперта Министерства культуры о принадлежности бивней мамонта и их фрагментов к культурными ценностями у водителя отсутствовали, - пояснила Ирина Волк.

Ценность груза подтвердила палеонтологическая судебная экспертиза. Оказалось, что два бивня и три фрагмента представляют особую культурную ценность. Их стоимость - не менее 650 тысяч рублей.

Управлением ФСБ по региону возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов". Организаторы контрабанды устанавливаются.

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