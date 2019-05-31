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31.05.2019 15:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Воронежа выжила после падения с 8 этажа в лифте

Текст: Елена Шулепова (Воронеж)

В Воронеже лифт вместе с пассажиркой упал с восьмого этажа. У женщины травм нет, сообщает сайт "Вести Воронеж" со ссылкой на очевидцев.

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Как следует из оъявления, размещенного на дверях первого подъезда дома №131 по улице 9 января, ЧП произошло накануне. В записке на подъезде жильцы просят откликнуться женщину, упавшую в лифте, и рассказать подробности о случившемся.

Со слов местных жителей, женщина спускалась с 16 этажа, примерно на восьмом лифт сорвался и начал падать. Сработала тормозная система, что и спасло пассажирку.

Дом хоть и новый, но в последнее время жители опасаются пользоваться лифтами.Рассказывают, что под конец декабря залило водой платы управления, и теперь лифты ездят то вверх, то вниз, но пока не срывались. Этот случай первый.

Теперь жильцы дома надеются, что счастливое спасение пассажирки лифта обратит внимание УК и властей и их проблему.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж
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