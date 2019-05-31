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31.05.2019 05:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатский почтальон похитила 2,5 млн рублей из пенсий

Текст: Дина Непомнящая

Расследование уголовного дела в отношении 51-летней сотрудницы одного из камчатских отделений почтовой связи завершили в следователи Петропавловска-Камчатского. Женщина обвиняется в том, что вместе с соучастницей похищала деньги, предназначенные для выплат пенсий и пособий.

В ходе расследования стало известно, что почтальон и ее сообщница - начальник отделения - с декабря 2017 по сентябрь 2018 года действовали по отработанной схеме. Когда деньги поступали в кассу, они подделывали в документах подписи граждан, которым средства были предназначены, и присваивали их себе. Если кто-то обращался за положенными выплатами, они выдавали деньги сначала за счет других граждан, а когда "брать в долг" оказывалось не у кого, за счет предприятия. Общий ущерб, причиненный "Почте России" составил более 2,5 миллиона рублей.

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В пресс-службе СУ СК по Камчатскому краю сообщили, что подозреваемая призналась в содеянном, раскаялась и заключила со следствием соглашение о сотрудничестве. А вот ее соучастница признавать свою вину отказалась. Тем не менее с целью обеспечения гражданского иска, дома у обеих женщин провели обыски и на их имущество наложили арест.

Уголовное дело в отношении почтальонши заведено по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и части 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования). Материалы дела передали прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

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