Мэрия Улан-Удэ выплатит матпомощь пострадавшим на батуте детям

Все дети, пострадавшие в результате инцидента в детском городке в столице Бурятии, получат дополнительную материальную помощь от городских властей.

Как сообщили в мэрии столицы республики, принято решение о выделении их семьям компенсацию в размере 50 тысяч рублей каждому. "Суммы поступят на банковские карты в ближайшее время", - пообещал руководитель администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Напомним, 30 мая в Улан-Удэ на улице Терешковой опрокинулся один из аттракционов детского городка расположенного рядом с Домом торговли. В результате пятеро детей в возрасте от трех до семи лет получили серьезные травмы. Четверо из них до сих пор находятся в реанимации республиканской клинической больницы. По предварительной версии, индивидуальный предприниматель, занимавшийся эксплуатацией аттракциона, должным образом не закрепил конструкцию. В результате порыва ветра батут перевернулся, а игравшие в это время в нем дети упали с большой высоты и травмировались.

Ранее правительство Бурятии объявило о выделении пострадавшим по 400 тысяч рублей компенсации.