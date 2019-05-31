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31.05.2019 06:12
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Забайкальском кинофестивале впервые вручат приз «Признание народа»

Текст: Евгения Шерешевская

В Чите 30 мая стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На церемонии его открытия по дорожке цвета багульника прошли именитые актеры, режиссеры и члены жюри: Дмитрий Астрахан, Лоран и Карина Данелью, Вивиан Ченг, Марина Яковлева, Елена Ксенофонтова, Анатолий Журавлев, Аглая Шиловская, Екатерина Гусева, Сергей Никоненко, Андрей Руденский, Раиса Рязанова, Алексей и Игорь Огурцовы и другие.

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Особенность открывшегося фестиваля в его молодежной направленности. В основную конкурсную программу вошли семь фильмов: российские «Завод» Юрия Быкова, «Куда течет море» Виталия Салтыкова и «Порт» Александры Стреляной, а также ленты из Китая, Тайваня и Мексики.

В специальной программе «Забайкальские жемчужины» - работы местных кинематографистов: «321-я сибирская. Фильм первый. Братья» Солбона Лыгденова, «Солнцем поцелованные» Николая Гадомского и «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» Елены Демидовой.

Забайкальцы принимают участие в мастер-классах, творческих конкурсах и народном голосовании. По его результатам впервые будет вручен приз «Признание народа». Для кинематографистов организованы питчинг проектов и панельная дискуссия на тему совместной деятельности.

Кинофестиваль проходит не только в Чите, но и еще в девяти районах края – Сретенском, Нерчинском, Балейском, Агинском, Краснокаменском, Красночикойском, Газимуро-Заводском, Улетовском, Агинском.

Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита
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