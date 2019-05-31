Состыкованы российская и китайская части моста через Амур

Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Его возведение началось 18 декабря 2016 года. Завершат строительство к концу этого года. Все работы на нем шли с двух сторон синхронно.

Мост длиной 1080 метров будет двухполосным. Общая же протяженность мостового перехода, подъездными путями в РФ и КНР равна 20,2 километра.

- Соединение российской и китайской части моста через реку Амур - это исторический момент. Это не просто новая транспортная магистраль между Благовещенском и Хэйхэ, которая, безусловно, даст мощный импульс развитию торговых отношений и туризма. Первый мост между Россией и Китаем - это символ дружбы между нашими народами, доверия, символ устремленности в будущее, - прокомментировал глава Минвостокразвития Александр Козлов.

После открытия по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых, 68 легковых автомобилей и 164 автобуса. Пассажиропоток по нему составит около 5,5 тысячи человек в сутки.

- Летом 2020-го будет запущен постоянный пункт пропуска через государственную границу. До этого будет действовать временный пункт из модульных конструкций. После открытия постоянного погранперехода необходимость в них отпадет, и модули переместят на другие объекты Росгранстроя, - рассказал губернатор Амуркой области Василий Орлов.