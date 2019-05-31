Минстрой: Строить арендное жилье в России нерентабельно

В настоящее время без государственного субсидирования строительство арендного жилья в России нерентабельно, сказал глава Минстроя РФ Владимир Якушев журналистам.

"Регионы, которые реализуют такие программы, как правило, имеют хорошую бюджетную обеспеченность. Сейчас, когда мы переходим на проектное финансирование и жилье будет строиться за счет банковских кредитов, застройщику удобнее и выгоднее построить и продать, чтобы вернуть кредит и оставить себе прибыль, чем вложить деньги в длительный по времени проект. Поэтому такие направления, как арендное жилье, длинные инвестиции в коммунальную инфраструктуру, на этом этапе нерентабельны", - отметил Владимир Якушев.

Однако, по словам министра, в России уже есть и успешные примеры реализации подобных проектов крупными компаниями. Например, одна нефтехимическая компания построила жилье для своих сотрудников, которым два года предстояло строить комбинат. Жильцы оплачивали половину стоимости за проживание. Вторую половину вносил работодатель. Высокую арендную плату могут платить съемщики жилья в городах-миллионниках и областных центрах, в небольших городах клиентов для построенного арендного жилья найти сложно.

Управление арендным жилье не входит в полномочия субъектов РФ. Однако, по словам министра, субъекты могут создавать фонды, как это делается сейчас для решения проблем обманутых дольщиков. Учрежденный региональным правительством фонд может выступать в качестве организации, которая может заниматься арендным жильем. В Татарстане, Обнинске (Калужская область) такой опыт работы есть. Активно двигается по этой теме Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, власти создают арендное жилье для работников бюджетной сферы.

Спрос на жилье привел к значительному росту предложений по аренде жилья. В прошлые годы снять квартиру было достаточно непросто. Сегодня предложений много, а через пять лет их будет еще больше, поскольку рынок жилищного строительства активно развивается. Но в приоритете все-таки покупка собственного жилья, а не его аренда. "Однако со временем приоритеты могут измениться", - заключил Якушев.