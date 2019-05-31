Перепутанные в роддоме пермячки получат по 1 млн рублей

Жительницы Пермского края, перепутанные в роддоме 29 лет назад, получат компенсацию в 10 раз меньше запрошенной.

Ленинский районный суд города Перми вынес решение по делу двух женщин, перепутанных в 1989 году в районной больнице поселка Сива Пермского края. Компенсация в 3,45 миллиона будет выплачена шести истцам - по 1 миллиону трем истцам и по 150 тысяч трем другим истцам.

Как рассказали "РГ" в Ленинском суде, в оставшейся части иска, составлявшего более 30 миллионов рублей, отказано.

Екатерина и Светлана из поселка Сива прожили на одной улице все детство. Девочки были одноклассницами, ходили друг к другу в гости, и вскоре сходство биологических матерей и дочерей стало очень заметно. Валентина, мать Екатерины, обратилась на телевидение, чтобы провести генетическую экспертизу. Тест ДНК подтвердил подозрения. В 2018 году женщина направила иск в суд.