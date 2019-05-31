ПСО "Казань" вернется к строительству космодрома Восточный

Производственно-строительное объединение "Казань" все-таки будет строить вторую очередь космодрома Восточный. Эту информацию "РГ" подтвердила пресс-секретарь компании Светлана Брайловская.

- Подробности чуть позже сообщит "Роскосмос", - добавила она.

Напомним, контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный между ПСО "Казань" и "Роскосмосом" был заключен в сентябре 2018 года.

В задачи генподрядчика входило создание стартового комплекса площадью 89 гектар для тяжелых ракет-носителей "Ангара".

В себя он, в частности, включал пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочную башню, транспортно-установочный агрегат, системы заправки и пожаротушения.

Однако позже у ПСО "Казань" возникли серьезные финансовые проблемы. Оно задолжало около 2 миллиардов рублей налогов. ФНС потребовало признать объединение банкротом. В компании пояснили, что это вызвано задержкой выплат за строительство стадионов к ЧМ по футболу в Самаре и Саранске.

В итоге ПСО удалось достичь мирового соглашения с ФНС.

И все же "Роскосмос" хотел расторгнуть контракт с ПСО "Казань". Корпорация стала подыскивать новых генподрядчиков. В апреле вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов даже назвал вероятного кандидата - российский холдинг Crocus Group.

Но, довольно неожиданно, после всех злоключений ПСО "Казань", похоже, возвращается к строительству космодрома.