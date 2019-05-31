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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Резидент "Жигулевской долины" стал призером Startup Village

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Накануне на международной конференции Startup Village-2019 в Сколково подвели итоги конкурса технологических стартапов. В конкурсе проектов ранних стадий отличился квалифицированный резидент регионального оператора Фонда "Сколково" - технопарка "Жигулевская долина" - предприниматель из Самарского региона Григорий Ларькин.
Предприниматели, чьи проекты отобрали на Startup Village, получают не только денежные сертификаты, но и возможность представить свой продукт на мировом рынке. Фото: Правительство Самарской области Предприниматели, чьи проекты отобрали на Startup Village, получают не только денежные сертификаты, но и возможность представить свой продукт на мировом рынке. Фото: Правительство Самарской области
Предприниматели, чьи проекты отобрали на Startup Village, получают не только денежные сертификаты, но и возможность представить свой продукт на мировом рынке. Фото: Правительство Самарской области

Он представил на суд экспертного жюри инновационный проект в сфере строительства - "Многоцелевой Конструкционный Рулон Бетон". Данная разработка позволяет без смешивания песка и цемента быстро изготовить бетонную конструкцию или закрыть зазор в дорожном полотне. Проект Григория Ларькина вызвал повышенный интерес у экспертного сообщества и занял второе место. Автор идеи получил сертификат на сумму 1,5 миллиона рублей, которые он сможет потратить на дальнейшее развитие своего бизнеса.

Кроме того, в первый же день Startup Village проект "Многоцелевой Конструкционный Рулон Бетон" отметило жюри конкурса Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника). Самарский предприниматель получил на свой стартап два миллиона рублей.

Фото: Правительство Самарской области
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Сертификат на аналогичную сумму вручили и еще одному представителю компании-резидента "Жигулевской долины" СИГМАТРЕЙД Алексею Пиядину. Он представил экспертам проект "VR Секреты бокса". Это инновационный тренажер, созданный на основе технологии виртуальной реальности. Он представляет собой симулятор для проведения тренировок. Разработкой уже активно интересуются в Федерации бокса России.

Startup Village - это крупнейшая в России и странах СНГ международная стартап-конференция для технологических предпринимателей. Каждый год ее участники - успешные бизнесмены из разных стран - презентуют свои проекты на конкурсах и инновационном базаре. Лучшие получают не только денежные сертификаты, но и возможность представить свой продукт на мировом рынке.

Напомним, сегодня в технопарке "Жигулевская долина" реализуют высокотехнологичные проекты более 210 компаний. С 2018 года резидентство в технопарке дает возможность бизнесу заявляться на статус квалифицированного резидента "Сколково", получать новые компетенции для вывода проектов на международный уровень.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов выразил уверенность, что такой тандем позволит обеспечить успешное развитие еще большего количества инновационных проектов и повысить инвестиционную привлекательность региона.

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