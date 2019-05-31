У нижегородского кремля поселилась уникальная птица из Красной книги

На склоне стен нижегородского кремля поселилась уникальная птица-пешеход из международной Красной книги. Пение коростеля можно услышать между Ивановской и Часовой башнями, сообщает экоцентр "Дронт".

В России птица не очень редкая, но внесена в приложение к Красной книге Нижегородской области как вид, нуждающийся в особом контроле за состоянием в природной среде. В Европе коростель имеет статус глобально редкой птицы. Живет он только на лугах с высокой травой и очень не любит летать, но хорошо бегает. Даже зимовать на юг идет пешком.

Останется ли эта птица в городе, зависит от того, сохранится ли на склоне Кремля трава. В соответствии с правилами благоустройства Нижнего Новгорода он отнесен в луговым газонам, которые можно выкашивать лишь два раза за сезон - в конце июля и конце августа.