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31.05.2019 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии осудили москвичку, заказавшую убийство бизнесмена

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Верховный суд Башкирии вынес приговор 56-летней жительнице Москвы и троим уроженцам Таджикистана по делу о заказном убийстве бизнесмена Марата Купцова. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Суд установил, что причиной убийства стал долг москвички перед предпринимателем из города Октябрьский в сумме 1,5 миллиона рублей. Женщина не хотела отдавать деньги и вместо этого обратилась к своему знакомому помочь ей убить кредитора, пообещав за услуги миллион рублей.

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По данным прокуратуры, все происходило в марте 2016 года. Из Москвы в Башкирию приехали два гражданина Таджикистана, но из-за отсутствия оружия они не справились с поставленной задачей, а затем еще и попались сотрудникам ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Из-за этого соорганизатор убийства решил сменить исполнителей, и уже через несколько дней заказчица передала им фотографии Купцова, информацию о том, где он живет, работает, а также переделанный в боевой газовый пистолет.

Убийство было совершено 23 марта при выходе предпринимателя из дома: в него выстрелили трижды, а еще один выстрел произвели в его супругу. Мужчина умер, женщину удалось спасти. Убийца попал в объектив камеры видеонаблюдения.

После этого исполнители уехали к себе на родину. Там их и задержали, а в феврале 2019 года осудили.

На суде в Башкирии и заказчица, и исполнители полностью отрицали свою вину в совершении преступлений.

Однако Верховный суд приговорил жительницу Москвы к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а остальные фигуранты получили сроки от 8 до 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

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