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31.05.2019 16:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Пензе провели операцию по замене клапана без остановки сердца

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензе провели операцию по установке отечественного искусственного клапана на работающем сердце свиньи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Экспериментальная операция проводилось в технопарке "Рамеев" в центре доклинических испытаний на животных. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Животное находилось на операционном столе всего 15 минут. Имплант ввели через бедренную артерию, не вскрывая грудную клетку. Раньше операция по замене такого же клапана осуществлялась на открытом сердце с применением аппарата искусственного кровообращения и длилась от трех до шести часов.

Фото: iStock
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Новая отечественная разработка проходит этап доклинических исследований на животных. Это обязательная процедура, без которой изобретение никогда не попадет в больницу. За прооперированной свинкой будут наблюдать в течение трех месяцев. После этого срока при благоприятном исходе разработчики подадут документы на регистрацию нового отечественного изделия, а со следующего года начнутся клинические испытания.

Инновационные разработки проводятся на базе технопарка "Рамеев", где работает биомедицинский кластер, обеспечивающий полный цикл от разработки, изготовления опытных образцов, испытаний на животных до серийного производства высокотехнологичных медицинских изделий. За прошлый год резидентами технопарка было произведено инновационной продукции на 2,6 миллиарда рублей. Это протезы клапанов сердца, коронарные стенты и катетеры, биологические материалы для реконструктивно-восстановительной  хирургии, протезы межпозвонковых дисков, титановые винты для фиксации позвоночника, шовный хирургический материал. Создано 1,4 тысячи высокопроизводительных рабочих мест.

- В Пензенской области на территории технопарка "Рамеев" планируется создание центра комплексных испытаний отечественных медицинских изделий. С точки зрения государства такие лаборатории называются "технологической инфраструктурой" и государство идет на поддержку таких проектов с целью снижения издержек для малого и среднего бизнеса. Создание такой технологической инфраструктуры как центра комплексных испытаний отечественных медицинских изделий - есть ни что иное как снижение издержек, срока окупаемости, повышение рентабельности для инвесторов, - говорит директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

Компетентно

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб:

- Пенза становится мостиком для кооперации между научной школой и производителями. За три года восемь пензенских предприятий, работающих в сфере производства медизделий, получили от министрества промышленности и торговли РФ целевые субсидии в размере 365 миллионов рублей. Думаю, это серьезная поддержка государства, и мы видим сегодня результаты и отдачу от этих вложений.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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