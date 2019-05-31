В Перми при столкновении автобусов пострадали 6 человек

Сегодня утром в Перми, около шести утра по местному времени, рядом с остановкой "Таврическая", столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщили в администрации Перми.

ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса маршрута №37 не справился с управлением и врезался в автобус 36 маршрута. В результате аварии пострадали шесть человек - водители и кондукторы обоих автобусов, а также два пассажира. Пятеро из них госпитализированы с различными травмами.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего. Власти Перми и перевозчики, кому принадлежат автобусы, оказывают им содействие. Предположительно, ДТП случилось из-за того, что у водителя автобуса 37 маршрута внезапно ухудшилось самочувствие.