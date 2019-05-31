Новости

Состыкованы российская и китайская части моста через Амур 08:41
Перепутанные в роддоме пермячки получат по 1 млн рублей 08:33
Россияне сыграют свадьбу на воздушном шаре над Иссык-Кулем 08:33
В Перми при столкновении автобусов пострадали 6 человек 08:27
Южнокорейская газета сообщила о казни в КНДР переговорщиков с США 08:16
350 л.с. и полный привод. Для ралли выпустят очень быструю Lada Granta 08:00
Лавров предложил вернуться к вопросу о безвизовом режиме с Японией 07:53
В Калмыкии в ночном ДТП погибли три человека 07:50
Ученые выяснили, что 65 гр мяса в день снижает риск опасной болезни 07:50
На границе Колумбии и Венесуэлы прогремел взрыв 07:40
Россиянам сократят новогодние каникулы 07:00
ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк 06:38
Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею 5 миллионов рублей 06:30
Власти Японии отодвинули от Токио зону учений ВМС США 06:26
На Забайкальском кинофестивале впервые вручат приз "Признание народа" 06:12
В Японии начались переговоры Сергея Лаврова и Таро Коно 06:10
Назван опасный для сердца популярный напиток 06:05
На Камчатке сотрудница почты похитила 2,5 млн рублей из пенсий 05:26
МИД Мексики: Американские пошлины грозят тяжелыми последствиями 04:34
Канада начала вывозить свой мусор с Филиппин 04:33
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики 04:05
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна 03:38
В Италии налетчик угрожал продавщице кафе чупа-чупсом 02:53
Более тысячи мигрантов из Мексики незаконно проникли в США 02:28
СМИ: Хиллари Клинтон займется производством фильмов и телепрограмм 01:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
31.05.2019 08:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми при столкновении автобусов пострадали 6 человек

Текст: Константин Бахарев

Сегодня утром в Перми, около шести утра по местному времени, рядом с остановкой "Таврическая", столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом сообщили в администрации Перми.

Фото: Пресс-служба МЧС Калмыкии
В Калмыкии в ночном ДТП погибли три человека

ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса маршрута №37 не справился с управлением и врезался в автобус 36 маршрута. В результате аварии пострадали шесть человек - водители и кондукторы обоих автобусов, а также два пассажира. Пятеро из них госпитализированы с различными травмами.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины произошедшего. Власти Перми и перевозчики, кому принадлежат автобусы, оказывают им содействие. Предположительно, ДТП случилось из-за того, что у водителя автобуса 37 маршрута внезапно ухудшилось самочувствие.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам сократят новогодние каникулы
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики
Роскосмос осудил запрет Пентагона на услуги РФ при космических запусках
ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк
В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан