В Прикамье новорожденную назвали в честь персонажа "Звездных войн"

В пермском управлении ЗАГС рассказали, какие необычные имена получили новорожденные жители региона. Михайлина Лея - так теперь зовут девочку, родившуюся в конце мая. Родители хотели выбрать редкое и красивое имя для дочери, и теперь ее зовут так же, как персонажа из "Звездных войн".

Другим малышам за последний год давали не менее необычные имена: Мелисса, Самсон, Аарон, Космос, Иоанн.

Популярные в 2018 году - София, Анна, Мария, Михаил, Артем, Александр - не потеряли своих позиций в 2019. А традиционные русские имена - Николай, Татьяна, Нина и Светлана - становятся в Перми редкими.

Между тем 1 июня в Пермском крае стартует акция "Подарок новорожденному" - набор вручается семьям детей, родившихся с 1 января 2019. В Прикамье его получат более 10 тысяч малышей.