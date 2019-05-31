В Прикамье от удара молнии сгорел дачный дом

В дачном кооперативе "Алёшиха", расположенном недалеко от Перми, прошлой ночью сгорел одноэтажный дом. Предположительная причина происшествия - удар молнии, который вызвал замыкание в электросети и воспламенение объекта.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, на ликвидацию возгорания на площади более 40 квадратных метров в срочном порядке прибыли два пожарных расчета. Огонь удалось быстро погасить, но строение на момент ликвидации пожара уже сгорело дотла.

Между тем в социальных сетях появилась информация от очевидцев происшествия, которые заявляют о том, что после удара молнии у дачного дома мгновенно загорелась крыша. Чуть позже произошел взрыв газового баллона.