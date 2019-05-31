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31.05.2019 09:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье от удара молнии сгорел дачный дом

Текст: Алексей Трапезников

В дачном кооперативе "Алёшиха", расположенном недалеко от Перми, прошлой ночью сгорел одноэтажный дом. Предположительная причина происшествия - удар молнии, который вызвал замыкание в электросети и воспламенение объекта.

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Как пояснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, на ликвидацию возгорания на площади более 40 квадратных метров в срочном порядке прибыли два пожарных расчета. Огонь удалось быстро погасить, но строение на момент ликвидации пожара уже сгорело дотла.

Между тем в социальных сетях появилась информация от очевидцев происшествия, которые заявляют о том, что после удара молнии у дачного дома мгновенно загорелась крыша. Чуть позже произошел взрыв газового баллона.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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