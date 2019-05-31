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31.05.2019 17:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ТОСЭР "Рузаевка" начнет работу седьмой резидент

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Седьмым резидентом территории опережающего социального-экономического развития (ТОСЭР) "Рузаевка" стала стекольная компания "Развитие". Предприятие готово возобновить производство на площадке бывшего стекольного завода. Уже в этом году здесь будет создано 250 рабочих мест, а в дальнейшем их количество вырастет до 700.
Фото: Пресс-служба главы РМ Фото: Пресс-служба главы РМ
Фото: Пресс-служба главы РМ

О работе новых предприятий, появившихся в городе благодаря статусу ТОСЭР,  шла речь на встрече главы Мордовии Владимира Волкова с руководителем Рузаевского района Вячеславом Кормилицыным.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, сегодня ситуация на рынке труда в железнодорожной столице региона остается стабильной: здесь активно проводятся ярмарки вакансий, с начала года удалось трудоустроить 790 человек. Важным шагом в решении проблемы занятости станет запуск стекольного завода.

Фото: Николай Гагарин
В ТОСЭР "Рузаевка" пришел шестой резидент

- Это был принципиальный вопрос для нас - возобновить стекольное производство, и мы это сделали, - подчеркнул Владимир Волков. - На этом предприятии уже в текущем году будет создано 250 рабочих мест, а в дальнейшем их количество может вырасти до 700. В рамках развития ТОСЭР есть и другие проекты. Это поле для активной совместной работы правительства, руководства района и города.

Обсуждались также вопросы социального развития района: подготовка к строительству детского сада на 160 мест на улице Паровозной в Рузаевке, школы на 250 мест в Татарской Пишле, фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году здесь приведут в нормативное состояние 13 километров дорог.

Справка "РГ"

Стекольная компания "Развитие" включена в реестр резидентов ТОСЭР "Рузаевка" решением Минэкономразвития России от 16 мая 2019 года. Предприятие реализует инвестпроект по производству стеклянной тары для пищевой промышленности. Стоимость проекта 433,6 миллиона рублей. Уже в этом году здесь будет создано 250 новых рабочих мест и вложено инвестиций в объеме 212 миллионов рублей.

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