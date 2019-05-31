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31.05.2019 17:30
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Владимир Чагин раскрыл секрет успеха в авторалли

Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Прославленный гонщик Владимир Чагин предложил всем талантливым молодым людям, которые мечтают заниматься автоспортом, приезжать на смотрины в Набережные Челны.

Он отметил, что не раз слышал вопросы о том, как попасть в команду "КамАЗ-мастер" от "родителей юных гонщиков из разных регионов России, где развиваются другие виды спорта, но не автоспорт".

Фото: www.instagram.com
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- Надо поощрять таких людей, мечтающих выступать за нашу команду. Если появляется желание приехать к нам в Набережные Челны - милости просим, посмотрим гонщика в деле, - рассказал Чагин в интервью "Вечерней Москве".

Он добавил, что главный секрет его побед в автогонках - "искренне отдаваться любимому делу".

- Это мой главный жизненный принцип, - признался Чагин.

Отметим, что в Москве легенда автоспорта, семикратный победитель "Дакара" в классе грузовых автомобилей представил 10-й ралли-рейд "Шелковый путь-2019".

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