На Алтае засеяли газон коноплей по программе благоустройства

В городе Камень-на-Оби Алтайского края на центральной площади обнаружился гигантский газон, засеянный коноплей. Любопытно, что площадь благоустраивали в рамках проекта "Городская среда".

Как сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД России, полиция начала проверку этих сведений.

По данным краевого депутата Игоря Панарина, кусты наркотического растения были замечены еще 23 мая, во время рейда, в котором участвовали и представители городской администрации. Однако ликвидировали странные посадки, загадочным образом появившиеся вместо газонной травы, только спустя неделю. По мнению парламентария, виновный должен понести наказание.

Как заявил Игорь Панарин, за два года на благоустройство по проекту "Городская среда" в Камне-на-Оби были потрачены большие деньги - почти 18 миллионов рублей только на общественные территории. "А в результате получаем не повод для гордости, а вот такую "славу" на весь край и Россию", - подчеркнул депутат.