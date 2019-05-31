Новосибирское метро возобновило работу после падения мужчины на рельсы

Движение поездов новосибирского метро полностью восстановлено после временного прекращения работы. Как рассказали "РГ" в пресс-службе метрополитена, в 14.32 на рельсах оказался человек, из-за чего движение на Ленинской ветке было закрыто.

Инцидент произошел на станции "Студенческая". Рельсы были моментально обесточены, упавший под поезд мужчина 1991 года рождения выжил, однако получил две серьезных травмы.

Первоначально пассажиров остановившихся на станциях поездов высадили, после организовали "челночное" движение от станции к станции, а вскоре метрополитен возобновил работу в обычном режиме.

По данным пресс-службы управления новосибирской подземки, в год происходит три-четыре подобных случая, при этом специалистами выработан четкий алгоритм действий для того, чтобы минимизировать простой поездов.