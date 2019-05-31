В Новосибирской области расширят применение технических наработок МФЦ

Губернатор Андрей Травников проинспектировал работу нового многофункционального центра в Кировском районе Новосибирска. До недавнего времени это был последний район города, не охваченный сетью МФЦ.

Главе региона представили организацию обслуживания заявок, систему оценки качества услуг, аналитическую систему, формирующую оперативную и статистическую информацию о деятельности того или иного филиала МФЦ, а также автоматику, которая проводит анализ загруженности каждого специалиста центра.

- В начале 2018 года мы обсуждали проблему - многие филиалы не укладывались в нормативное время ожидания, в 15 минут, - и принимали организационные, финансовые решения. Это принесло результат. Сегодня мы убедились, что даже в самом загруженном филиале среднее время ожидания составляет чуть более 16 минут. И приятно слушать коллег, которые бьются за секунды, чтобы снизить время ожидания своих клиентов, - отметил Андрей Травников.

Он также отметил внедрение целого ряда технических наработок, повышающих скорость и удобство обслуживания в МФЦ. Это искусственный интеллект - робот Николай, специальное мобильное приложение, а также возможность онлайн проверить статус обработки документов.

Как подчеркнул глава региона, технические средства, зарекомендовавшие себя на площадках МФЦ, будет применяться и в других сферах - например, в ЖКХ и здравоохранении.

Кстати, здравоохранение в этом году стало приоритетным направлением для развития цифровизации на территории области. Прежде всего региону предстоит решить проблему "подвисания" электронных систем, используемых медиками. Для этого необходимо докупить оборудование и зарезервировать серверные мощности. "Мы договорились с департаментом информатизации, что в ближайшее время эту проблему, создающую неудобства для медиков, мы постараемся решить", - заверил Андрей Травников.