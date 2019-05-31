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31.05.2019 14:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Чили появится телескоп-робот обсерватории РАН из КЧР

Текст: Марина Бровкина (Черкесск)
Ученые специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, расположенной в Карачаево-Черкесской республике, вместе со своими коллегами-астрофизиками из Северного католического университета города Антофагасты собираются установить роботизированный телескоп в Чили.
Фото: HSC-SSP and NAOJ Обсерватория РАН в КЧР установит телескоп в Чили Фото: HSC-SSP and NAOJ
Обсерватория РАН в КЧР установит телескоп в Чили Фото: HSC-SSP and NAOJ

В Южной Америке будет установлен телескоп и другая аппаратура, которая позволит регистрировать снимки космических объектов. Всю необходимую инфраструктуру и здание построят ученые из Чили.

Фото: Василий Гварамадзе / МГУ
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Как сообщает ТАСС, этот проект будет реализован в течение двух дет.

- Когда телескоп вступит в строй, мы сможем наблюдать оба полушария: Северное и Южное, - отметил старший научный сотрудник обсерватории Геннадий Валявин.

Работы по установке четырех роботизированных телескопов идут уже больше трех лет. По словам Геннадия Валявина, сейчас построен один северный телескоп со всем необходимым регистрационным оборудованием. Подведена инфраструктура для второго объекта, ученые ждут только купол, который должен прийти из Новосибирска. Третий телескоп будет установлен к концу этого года. И, наконец, четвертый появится в Чили.

Эти инструменты позволят исследовать сверхновые, квазары, переменные звезды, участвовать в поиске новых экзопланет и изучать высокоэнергетичные вспышки, природа которых пока не до конца понятна астрофизикам. Телескопы будут работать в разных режимах, но на одни и те же направления одновременно.

В ближайшее время астрономы планируют увеличить количество телескопов до шести.

Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
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