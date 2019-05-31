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31.05.2019 13:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Осетии обнаружили немецкий реактивный снаряд "Ванюша"

Текст: Роман Кияшко (Северная Осетия)
Фото: Пресс-служба Южного военного округа Фото: Пресс-служба Южного военного округа
Фото: Пресс-служба Южного военного округа

В Моздокском районе Республики Северная Осетия - Алания военнослужащие сводного поискового отряда обнаружили снаряд немецкой реактивной системы залпового огня Nebelwerfer времен Великой Отечественной войны, который получил у советских солдат название "Ванюша".

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Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, снаряд калибра 150 миллиметров и весом больше 100 килограммов десятилетия пролежал в земле на Терском хребте. Обнаружили его военнослужащие ракетного соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО в ходе героико-патриотической акции "Вахта памяти".

Для уничтожения опасной находки привлекли инженерный полк ЮВО, дислоцированный в Кабардино-Балкарии. Снаряд взорвали накладным зарядом. А сотрудники полиции обеспечили охрану территории.

- Эти находки опасны тем, что снаряд пролежал в земле большое количество времени и при малейшим воздействии может взорваться. При обнаружении таких находок необходимо сообщать в органы полиции, чтобы уже потом были приняты меры вызваны специальные группы, которые знают, что с ним делать, как и чем уничтожить, - пояснил командир инженерно-саперной роты инженерного полка 58-й общевойсковой армии ЮВО старший лейтенант Сергей Чайка.

По версии специалистов, снаряд не взорвался из-за того, что попал в мягкий грунт. Именно поэтому до сих пор в местах боевых действий часто обнаруживаются такие находки.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
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