Белая медведица из Ленинградского зоопарка переехала в новый вольер

Юная белая медведица Хаарчаана, живущая в Ленинградском зоопарке, переехала в новый вольер. Теперь она живет через стенку от своей бабушки - медведицы Услады.

Как сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка, до этого Хаарчаана жила в вольере "Бурые медведи". У медведицы была в распоряжении спальня, игровая комната и даже бассейн. Но Харчаана быстро растет и ей нужен простор.

В павильоне белых медведей есть все условия для таких хищников. Но вольер нуждался в ремонте. За несколько месяцев поверхности отделали природным камнем, обустроили лестницу в бассейн, увеличили площадь суши и сделали комфортную берлогу.

Сейчас Хаарчаана уже обживается в новых апартаментах, официальное же новоселье в зоопарке планируют устроить 1 июня в День защиты детей.

Справка "РГ"

Хаарчаана приехала в Ленинградский зоопарк в конце 2017-го года из Якутии. Она является дочкой медведя по имени Ломоносов, который переехал в зоопарк в Якутию в 2011 году, а ранее он жил в Ленинградском зоопарке.



Имя Хаарчаана в переводе означает "Снежинка". Сейчас юная медведица уже успела стать одним из символов зоопарка, посмотреть на нее игры приходят сотни посетителей.