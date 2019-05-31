Калининградский поезд поменяет вокзал прибытия в Санкт-Петербурге

Поезд сообщением Калининград - Санкт-Петербург будет прибывать не на Витебский, а на Московский вокзал Северной столицы. Изменения начнут действовать с 1 августа, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги. Уехать в Калининград пассажиры также смогут с Московского вокзала - начиная с 2 августа.

За счет частичной оптимизации маршрута время в пути при поездке из Калининграда в Санкт-Петербург сократится почти на 40 минут. В обратном направлении - почти на час. На Московский вокзал Санкт-Петербурга поезд будет прибывать в 14.09 (вместо 14.48). Отправление с Московского вокзала переносится с 12.26 на 13.25. Время отправления и прибытия в Калининград при этом не изменится.

Железнодорожники просят пассажиров обратить внимание на важный нюанс: с 14 по 29 августа поезд будет прибывать по прежнему расписанию на Витебский вокзал, а с 15 по 30 августа - отправляться по старому времени с Витебского вокзала. Это связано с ремонтом пути на участке Чудово - Спасская Полисть.

В дальнейшем, начиная с 31 августа, калининградские пассажиры вновь начнут приезжать в Санкт-Петербург на Московский вокзал. Отправляться с Московского вокзала состав начнет с 1 сентября.