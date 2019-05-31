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31.05.2019 18:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На ПМЭФ-2019 покажут популярные за рубежом российские товары

Текст: Екатерина Ясакова
Прошлый год стал рекордным по несырьевому неэнергетическому экспорту, объем которого достиг 151 млрд долларов. На международные рынки сумели выйти продукты питания, бытовая техника, продукция машиностроения и легкой промышленности, современные технологии. Об этом подробно расскажут и продемонстрируют особые достижения на Петербургском международном экономическом форуме форуме.

Институты развития представят на ПМЭФ-2019 единую выставочную экспозицию Russia Extends.

"Основная тема, которую мы заявляем на форуме, - российский экспорт. На стенде Russia Extends мы хотим показать, что это не только сырьевые ресурсы, но и широкий набор товаров, услуг высокого качества, которые конкурируют на международном рынке и с которыми Россия приходит к иностранным потребителям", - отмечает заместитель председателя государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Наталья Тимакова.

На стенде Russia Extends будут представлены экспортеры-лидеры, создающие позитивный имидж нашей страны.

На ПМЭФ-2019 обсудят развитие финансовых технологий

В зоне Russia Extends будет представлен автомобиль Aurus Senat, разработанный ФГУП "НАМИ". Также состоится презентация отечественных фильмов, которые выйдут в зарубежный прокат. На фудкорте участники ПМЭФ смогут продегустировать отечественные продукты, популярные в странах Европы и Азии.

Значительная часть экспозиции будет представлена товарами малого и среднего бизнеса в сфере пищевой промышленности, модной индустрии и др. На стенде можно будет ознакомиться с работой портала Бизнес-навигатора МСП, узнать о сервисах, которые помогают предпринимателям в создании и развитии бизнеса. 

В рамках Russia Extends будут презентованы российские технологии искусственного интеллекта для создания городских ситуационных центров, сервисы срочной доставки, умные велопарковки. Каждый посетитель в режиме реального времени сможет с помощью технологии компьютерного зрения по параметрам лица узнать психологические черты своего характера.

СМИ: Американский бизнес приедет на ПМЭФ вопреки решению посла

ДОМ.РФ представит данные о развитии рынка жилья и повышении его доступности, о формировании комфортной городской среды. Впервые на ПМЭФ будет представлен уполномоченный банк в сфере жилищного строительства - Банк ДОМ.РФ.

Фонд "МОНОГОРОДА.РФ" проведет презентацию проекта "улица Никольская" по созданию в моногородах событийных центров с высокой концентрацией малого и среднего бизнеса. Также будет презентован туристический проект "Прошагай город", который направлен на развитие туризма и экспорта туристических услуг.

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