На ПМЭФ-2019 покажут популярные за рубежом российские товары

Прошлый год стал рекордным по несырьевому неэнергетическому экспорту, объем которого достиг 151 млрд долларов. На международные рынки сумели выйти продукты питания, бытовая техника, продукция машиностроения и легкой промышленности, современные технологии. Об этом подробно расскажут и продемонстрируют особые достижения на Петербургском международном экономическом форуме форуме.

Институты развития представят на ПМЭФ-2019 единую выставочную экспозицию Russia Extends.

"Основная тема, которую мы заявляем на форуме, - российский экспорт. На стенде Russia Extends мы хотим показать, что это не только сырьевые ресурсы, но и широкий набор товаров, услуг высокого качества, которые конкурируют на международном рынке и с которыми Россия приходит к иностранным потребителям", - отмечает заместитель председателя государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Наталья Тимакова.

На стенде Russia Extends будут представлены экспортеры-лидеры, создающие позитивный имидж нашей страны.

В зоне Russia Extends будет представлен автомобиль Aurus Senat, разработанный ФГУП "НАМИ". Также состоится презентация отечественных фильмов, которые выйдут в зарубежный прокат. На фудкорте участники ПМЭФ смогут продегустировать отечественные продукты, популярные в странах Европы и Азии.

Значительная часть экспозиции будет представлена товарами малого и среднего бизнеса в сфере пищевой промышленности, модной индустрии и др. На стенде можно будет ознакомиться с работой портала Бизнес-навигатора МСП, узнать о сервисах, которые помогают предпринимателям в создании и развитии бизнеса.

В рамках Russia Extends будут презентованы российские технологии искусственного интеллекта для создания городских ситуационных центров, сервисы срочной доставки, умные велопарковки. Каждый посетитель в режиме реального времени сможет с помощью технологии компьютерного зрения по параметрам лица узнать психологические черты своего характера.

ДОМ.РФ представит данные о развитии рынка жилья и повышении его доступности, о формировании комфортной городской среды. Впервые на ПМЭФ будет представлен уполномоченный банк в сфере жилищного строительства - Банк ДОМ.РФ.

Фонд "МОНОГОРОДА.РФ" проведет презентацию проекта "улица Никольская" по созданию в моногородах событийных центров с высокой концентрацией малого и среднего бизнеса. Также будет презентован туристический проект "Прошагай город", который направлен на развитие туризма и экспорта туристических услуг.