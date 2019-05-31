На ПМЭФ-2019 покажут популярные за рубежом российские товары

Институты развития представят на ПМЭФ-2019 единую выставочную экспозицию Russia Extends.
"Основная тема, которую мы заявляем на форуме, - российский экспорт. На стенде Russia Extends мы хотим показать, что это не только сырьевые ресурсы, но и широкий набор товаров, услуг высокого качества, которые конкурируют на международном рынке и с которыми Россия приходит к иностранным потребителям", - отмечает заместитель председателя государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Наталья Тимакова.
На стенде Russia Extends будут представлены экспортеры-лидеры, создающие позитивный имидж нашей страны.
В зоне Russia Extends будет представлен автомобиль Aurus Senat, разработанный ФГУП "НАМИ". Также состоится презентация отечественных фильмов, которые выйдут в зарубежный прокат. На фудкорте участники ПМЭФ смогут продегустировать отечественные продукты, популярные в странах Европы и Азии.
Значительная часть экспозиции будет представлена товарами малого и среднего бизнеса в сфере пищевой промышленности, модной индустрии и др. На стенде можно будет ознакомиться с работой портала Бизнес-навигатора МСП, узнать о сервисах, которые помогают предпринимателям в создании и развитии бизнеса.
В рамках Russia Extends будут презентованы российские технологии искусственного интеллекта для создания городских ситуационных центров, сервисы срочной доставки, умные велопарковки. Каждый посетитель в режиме реального времени сможет с помощью технологии компьютерного зрения по параметрам лица узнать психологические черты своего характера.
ДОМ.РФ представит данные о развитии рынка жилья и повышении его доступности, о формировании комфортной городской среды. Впервые на ПМЭФ будет представлен уполномоченный банк в сфере жилищного строительства - Банк ДОМ.РФ.
Фонд "МОНОГОРОДА.РФ" проведет презентацию проекта "улица Никольская" по созданию в моногородах событийных центров с высокой концентрацией малого и среднего бизнеса. Также будет презентован туристический проект "Прошагай город", который направлен на развитие туризма и экспорта туристических услуг.