Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор Новодевичьего монастыря

В Петербурге Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел чин великого освящения Воскресенского собора Новодевичьего монастыря и подарил обители Владимирскую икону Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

Чин великого освящения можно считать окончанием масштабной реставрации, которая проведена в Воскресенском соборе. В советское время он чудом избежал уничтожения, хотя монастырь и не уцелел полностью - для спрямления Московского проспекта была взорвана вертикальная доминанта монастыря Свято-Исидоровская колокольня. Основной корпус монастыря занял НИИ машиностроения.

После передачи РПЦ года храмов и зданий монастырского комплекса осенью 2001 началось его восстановление. "В декабре 2006 года освящены малые купола, в марте 2007-го - центральные купол и крест. Внутреннее убранство целиком воссоздано. 18 ноября 2018 года митрополит Варсонофий освятил храм малым чином", - сообщили в митрополии.

После окончания службы патриарх поблагодарил врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а также экс-градоначальника Георгия Полтавченко и всех причастных к восстановлению храма.

- Великое дело вы сделали - возродили эту обитель, дивную, прекрасную обитель. В свое время поруганную, закрытую, оскверненную, - сказал он. - Вообще все, кто трудится по возрождению Русской православной церкви, совершают великое деяние.