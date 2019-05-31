Петербургские ученые открыли хищные бактерии-паразиты

Микробиологи Санкт-Петербургского государственного университета совместно с итальянскими коллегами открыли новое семейство бактерий-паразитов - Deianiraeaceae. Его представители фактически являются хищниками.

Как сообщают в университете, бактерии Deianiraeaceae относятся к порядку риккетсиеподобных. Но все представители этого порядка - внутриклеточные паразиты, а Deianiraeaceae атакует жертву извне и не проникает в ее организм. В частности, она паразитирует на инфузории-туфельке: нападает и размножается на ее поверхности, истощая жертву и в конечном итоге убивая ее.

Рассказывая о новой бактерии, ученые также отмечают, что она способна делиться вне клетки и может самостоятельно синтезировать 16 аминокислот из 20 необходимых, а также нуклеотиды. Другие риккетсиеподобные этого не умеют. Кроме того, Deianiraea имеет несколько систем секреции. Одна из них, судя по всему, помогает ей паразитировать на инфузории. Однако как именно это происходит, ученым еще предстоит выяснить.

Новая бактерия названа в честь жены Геракла Деяниры. По легенде она убила своего мужа, подарив ему хитон, смоченный в ядовитой крови кентавра. По словам одного из авторов исследования микробиолога Алексея Потехина, это похоже на то, как бактерия Deianiraea убивает инфузорию - она как бы обволакивает ее тело отравленным одеянием.