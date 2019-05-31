В Петербурге появился единый проездной на метро и электричку

В Петербурге в кассах метрополитена начали продавать новые комбинированные проездные, которые действуют на всех видах наземного транспорта, метро и электричках.

Как сообщает пресс-служба городской подземки, горожане по-прежнему могут покупать привычный им проездной, а при желании приобретать к нему абонемент, дающий право проезда на электричках, расположенных на расстоянии до 30 километров от крупнейших вокзалов города.

Абонементы предусмотрены двух видов: на месяц и на пять суток.

Значительная часть станций расположена в пределах города, например, абонемент действует для проезда в Царское Село, Павловск, Ижоры. Но, также по абонемент позволяет доезжать до приграничных станций в Ленобласти, например, Мурино и Девяткино.

Напомним, в Петербурге решено реализовать проект городской электрички, предполагается, что по железнодорожным путям, расположенных в районах массовой застройки увеличат количество пассажирских составов.