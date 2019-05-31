В Петербурге появится сине-бело-голубое мороженое "Вкус Зенита"

В Санкт-Петербурге с 1 июня появится в продаже мороженое "Вкус Зенита", сообщили в футбольном клубе "Зенит".

Выпускать мороженое будет один из известных отечественных производителей. Что именно подразумевается под вкусом "Зенита", в футбольном клубе не объяснили. Но известно, что в основе будет классическая, любимая петербуржцами рецептура пломбира жирностью 12 процентов. В составе только натуральные продукты: свежее молоко и сливки, сахар, ваниль, сгущенное молоко. Мороженое будет раскрашено в традиционные цвета футбольного клуба "Зенит" - синий, белый, голубой. Красители обещают использовать тоже исключительно натуральные - на основе экстракта спирулины.

Сине-бело-голубое мороженое "Вкус Зенита" будет выпускаться в трех видах - вафельный стаканчик, сахарная трубочка в глазури и рожок.